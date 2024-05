Tameh vznesl u soudu námitku k restrukturalizačnímu plánu Liberty

Štěrba v pondělí uvedl, že v provozech huti pokračuje postupné nabíhání výroby. „Na hrubé válcovně jsme z dovezených sochorů úspěšně vyválcovali 1100 tun výrobků. Vyrábíme také na provozech svodidel a důlních výztuží, zinkovně a na svařovně,“ přiblížil.

Rozhodnutí o překážkách na straně zaměstnavatele, kvůli nimž zaměstnanci nemohou chodit do práce, firma v půlce května prodloužila do 30. června. Zaměstnanci, kteří chodí do práce, se střídají. Mluvčí Kateřina Zajíčková tehdy řekla, že jich denně pracuje v průměru asi 1700. I s dceřinými firmami má Liberty Ostrava podle údajů firmy přibližně 5100 zaměstnanců.