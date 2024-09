Modernizace D46 u Vyškova bude hotová o dva měsíce později

Řidiči si musejí vystačit s polovinou takzvané hanácké dálnice D46 u Vyškova už několik měsíců. Oproti předpokladům dělníci stavbu neopustili ani s posledním srpnovým dnem.

Důvod komplikací v rovinaté a vysušené krajině je nečekaný – voda v podloží. „Už ta pravá polovina se nám zpozdila zhruba o dvacet sedm dnů. Museli jsme sanovat podloží, které bylo velmi zvodnělé, byly tam obrovské problémy. To stejné nás čeká na levé polovině,“ vysvětlil šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Aktuálně se nejvíc pracuje mezi Vyškovem a Pustiměří, kde dělníci pokládají jednu z vrstev. V příštím a přespříštím týdnu na ni přijde beton. „Očekávali jsme lepší prostředí, diagnostika neodpovídala skutečnosti,“ poznamenal Mátl.

U liniových staveb se to stává

Podle vedoucího Ústavu pozemních komunikací Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně Dušana Stehlíka podobnému scénáři při stavbách dálnic obvykle zabránit nelze. Bylo tomu třeba tak i na dálnici D1. „Ať už je to vodní pramen nebo zasypaná vodoteč. Průzkum je dělaný pomocí sond, které jsou vytipovány geotechnikem. Je to liniová stavba, vždycky se nemusí trefit, to by jich muselo být neskutečné množství,“ popsal.