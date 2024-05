Metro D by se mohlo rozjet na přelomu desetiletí. Stavba nabírá zpoždění

Aktuální padesáté výročí slaví pražské metro nikoli s rozestavěným prodloužením některé ze tří dosavadních tras – tak jako slavilo každé předchozí výročí – ale s rozestavěnou zcela novou čtvrtou trasou. Stavba, která má zlepšit dopravní obslužnost jihu Prahy, to ale nemá lehké. První stavební úsek, jehož součástí jsou dvě stanice, se sice staví, ale ten mnohem delší navazující nikoli. Kvůli zdržení při výběru zhotovitele nabíhá zpoždění a dopravní podnik postupně upouští od dřívějšího termínu zprovoznění v roce 2029.

Na budoucí trase D pražského metra jsou v první fázi výstavby naplánované dvě nové přestupní stanice, v pozdějších etapách stavby by mohly přibýt další. Na trasu C se bude přestupovat na Pankráci, na A pod náměstím Míru. Stanici Pankrác čeká před otevřením úvodní části „déčka“ velká rekonstrukce. Vznikne z ní největší přestupní stanice v pražském podzemí a vlaky linky C ji kvůli tomu budou rok jen projíždět.

S výlukou se počítá, přestože stavba samotné trati vázne. Pracuje se pouze mezi Pankrácí a sousední stanicí Olbrachtova. Mezi Olbrachtovou a Novými Dvory se v podzemí nic neděje, přestože stavba měla začít loni na podzim. Nastal totiž velký problém s výběrem dodavatele. Dopravní podnik vyhlásil vítězem soutěže sdružení vedené firmou Subterra, přičemž z tendru vyloučil sdružení kolem firmy Porr, byť nabídlo nejnižší cenu. Výběr dodavatele pak nepravomocně zrušil antimonopolní úřad a nakonec sám dopravní podnik ustoupil a rozhodl se vyhodnotit nabídky ještě jednou.