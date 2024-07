Kvůli podezření na vzpouru zasahovala ve Valdicích vězeňská služba

Středeční zásah trval pět hodin a vězeňská služba jej označila jako preventivně-bezpečnostní součinnostní akci jednotek z několika věznic. „Na jejím počátku stálo reálné podezření na nekalé jednání několika vězňů. Akce byla ukončena s výsledkem prověření dobré součinnosti všech zúčastněných složek,“ uvedla VSČR.

Po zjištění podezření na držení drog, nepovolených předmětů a snahy o vyvolání vzpoury vězňů služba svolala krizový štáb na generálním ředitelství a také ve valdické věznici. „Povoláno bylo několik jednotek z věznic a byla zahájena rozsáhlá kontrola osob i části objektu. K žádnému ohrožení bezpečnosti věznice nedošlo,“ uvedla VSČR s tím, že nyní zpracovává výsledky akce.

Začátkem června policie obvinila devět lidí z pašování drog a léčiv do věznice. Pět z obviněných jsou vězni, tři jsou ženy. Případ detektivové a vězeňská služba řešili od loňského září, kdy při kontrole zásilek dozorci narazili na balíček s podezřelou látkou. Drogy a léčiva do věznice přicházely ukryté v manžetě tepláků, v houbičkách na mytí nádobí, v propisovacích tužkách, v náplastech či pěnových samolepkách. Zasílání drog do valdické věznice policie neodhalila poprvé.