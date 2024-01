Policie řeší otravu orlů a káněte na Vysočině

Členové neziskové organizace Justice for nature mezitím prošli okolí a shromažďovali poznatky, které by mohly pomoci při vyšetřování. „Tímto nelegálním způsobem se lidé snaží zbavovat nějaké – jak oni velice rádi říkají – škodné,“ popsal Jan Suchý z prevence environmentální kriminality organizace.

„Nasahali jsme, že v tom voleti je spousta nestráveného masa. Vymačkali jsme to ven, aby do sebe orel nevstřebával další látky, které pravděpodobně byly v té potravě,“ vysvětlil Jan Kuchyňka ze Záchranné stanice Lipec. Na stanici byl orel asi čtyři dny. Ošetřovatelům se podařilo ho vyléčit a propustili ho zpět do volné přírody.

„Tyto případy prověřujeme pro podezření z trestného činu týrání zvířat a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy,“ sdělila krajská policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Podle ornitologické společnosti otravy nejspíš způsobil zakázaný jed karbofuran. Orli totiž měli křečovitě sevřené pařáty. To potvrdí, nebo vyvrátí až výsledky z laboratoře.