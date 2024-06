Krabice ve sběrném dvoře ukrývala vzácné fotografie severočeských památek

Historikům v Ústí nad Labem se dostal do rukou neobvyklý nález ze sběrného dvora. Krabice se stovkami černobílých fotografií památek často v dezolátním stavu, tak jak vypadaly během komunistického režimu. Kdo a proč je fotil, není jasné. Historici apelují na lidi, aby staré fotografie nebo dokumenty nevyhazovali, ale darovali archivům a muzeím.

Krabice ležely roky Pavlu Kořánovi na půdě. Kdysi je dostal od kamaráda, který pracoval ve sběrném dvoře. „Protože věděl, že fotím, tak mi řekl, že má dvě krabice fotek. Zběžně jsem je prolistoval s tím, že až bude někdy čas, že se do toho podívám,“ vysvětluje Kořán.

Teprve teď spolu s archiváři zjistil, že je to fotodokumentace severočeských památek, zřejmě ze sedmdesátých let. „Zajímají se o to památkáři, ústečtí muzejníci. Fotografie zachycují památky v době, kdy byly nejvíce ohrožené,“ řekl ředitel Archivu města Ústí nad Labem Petr Karlíček.

Některé památky nechali komunisté zbourat

Na fotografiích je například ústecké pošta, která už dnes nestojí. Skanzen v Zubrnicích, na staré fotografii je jeho hlavní budova. I na ni byl vydán demoliční výměr, zůstal ale nevykonaný. „Pro nás to má hodnotu v tom, že tam vidíme detaily, které se časem ztratily při rekonstrukci,“ řekl kurátor sbírek Muzea v přírodě Zubrnice Karel Konopka.

Na další fotografii je zámek v Konojedech na Litoměřicku. Postupně ho skoro dvacet let opravují manželé Přibylovi. Nově pomocí sbírky shánějí peníze na varhany. Do zámeckého kostela zvládají vrátit jednu sochu ročně. „Máme padesát uložených, které se ještě na oltáře nevrátily, obrazy, křtitelnice, jde to strašně pomalu a peněz je málo,“ přiznává Vladimír Přibyl.