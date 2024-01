Marservis musí předat rozvod tepla městu Chodov, rozhodl soud

Společnost Marservis, která třicet let provozuje rozvod tepla ve městě Chodov, musí do patnácti dnů předat teplárenské zařízení městu, kterému podle rozhodnutí sokolovského okresního soudu patří. Rozhodl tak v předběžném opatření. Chodov, který se s firmou soudí o vlastnictví tohoto majetku dvacet let, by tak mohl začít dodávat teplo lidem sám. Sokolovský soud zároveň zamítl žalobu Marservisu proti Chodovu a městské společnosti Teplo Chodov. O rozhodnutí informoval starosta Patrik Pizinger (Místní).