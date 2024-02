Soud nepravomocně potrestal mladíka 17 a půl lety vězení za vraždu taxikáře na Černém mostu

Ivan Pašku, který ubodal řidiče Boltu na pražském sídlišti Černý Most a odjel s jeho autem, si má podle čtvrtečního nepravomocného rozsudku odpykat 17,5 roku ve vězení. Součástí verdiktu je také vyhoštění z Česka na neurčitou dobu. Sedmadvacetiletý muž z Ukrajiny se k předem naplánovanému činu přiznal, nedokázal ale vysvětlit, proč jej spáchal. Pozůstalým by měl jako odškodné zaplatit téměř milion korun.

Státní zástupkyně Taťána Prici žádala pro muže za zištnou vraždu spáchanou zvlášť trýznivým i surovým způsobem osmnáct let odnětí svobody. Zdůraznila, že napadený řidič brutální útok po celou dobu vnímal – na ulici ještě hovořil se svědkyní, která k němu přivolala záchranáře.

Pašku požádal odpoledne 22. listopadu 2022 kolemjdoucího v centru hlavního města o přivolání vozu Bolt. Nechal se odvézt do Bryksovy ulice v Praze 9, kde třicetiletého řidiče napadl ze zadního sedadla nožem a při následném zápasu mu zasadil desítky ran zejména do obličeje, hlavy a krku. Mimo jiné mu přeťal míchu a zasáhl krční tepnu. Poté řidiče vytáhl z auta a pohodil ho na silnici, kde muž zemřel. Pašku s vozem zamířil na benzinovou stanici, aby auto umyl od krve. Zadrželi ho tam policisté a soud ho poslal do vazby, kde je mladík doposud.

Zavražděný muž měl malou dceru, jeho družka čekala v době vraždy další dítě. Pašku u pražského městského soudu opakovaně uvedl, že svůj čin nechápe. Zmínil, že hodlal prodat na součástky řidičovo auto. Také ale říkal, že se bál, že ho někdo pronásleduje. „Velmi lituji toho, co jsem udělal. Nevím, jak to mám všechno napravit. Zabil jsem ho proto, že jsem se chtěl dostat do vězení. Nevěděl jsem, co je schizofrenie, ale zřejmě jde o schizofrenii. Možná se povede dostat mě do nemocnice a mně bude lehčeji,“ prohlásil ve čtvrtek u soudu.

Obhájci zpochybnili Paškovu příčetnost

Mladíkova výpověď vyznívala i dříve zmateně a nesouvisle. Jeho obhájci s pomocí znaleckého posudku zpochybnili mužovu příčetnost – a to jak v současné době, tak i při spáchání činu. Navrhovali pro něj upuštění od potrestání a umístění do zabezpečovací detence. Odmítali také mužovo vyhoštění s tím, že větší část života strávil v Česku a má tu rodinné zázemí.

Pašku má ukrajinské občanství a vyrostl na Ukrajině, narodil se ale v Jihlavě, kde jeho rodiče podnikali. Řekl, že měl dříve problémy s drogami. V Česku pracoval na stavbách. Několik týdnů před činem se vloupal do samoobsluhy a ze sklenic tam vyskládal srdce a jméno dívky, kterou kdysi miloval.

Na jiného řidiče přepravní společnosti Bolt zaútočil dříve v Praze nožem Jiří Sasák, který se chtěl rovněž zmocnit jeho vozu. Za pokus o vraždu si odpykává patnáct let vězení a justice mu uložila také ústavní protialkoholní léčbu a psychiatrické léčení. Vrchní soud tehdy k případu uvedl, že řidiči taxislužby jsou velmi ohroženou skupinou. Nemohou si totiž vybírat, koho si do auta naloží, a v případě napadení mají velice malou možnost se bránit – většinou mají útočníky za sebou, omezuje je bezpečnostní pás a musí se věnovat řízení.