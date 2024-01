Hladina rybníka v Mrákotíně klesá pomalu. Situaci komplikuje déšť

Kdo kámen zaplatí a kdy se začne opravovat, se ČT snažila zjistit přímo u majitele rybníka Rybářství Vysočina – nikdo ale nezvedal telefon. „Majitele neznám, nikdy jsem ho neviděl, je to občan německé republiky, měl by přijet zítra na povodňovou komisi, tak uvidíme, jak bude ochoten spolupracovat,“ uvedl Požár.

Hladina rybníka v Mrákotíně klesá jen pomalu, a to i přesto, že právě vypuštění rybníka je důležité k zabezpečení hráze i dvou desítek domů pod ní. „Lávka byla zatopená v pondělí ráno, ubylo čtyřicet centimetrů za týden,“ řekl starosta Mrákotína Miroslav Požár (nestr.) s tím, že je to málo. „Bojím se toho, protože zase prší,“ dodal.

Starosta chce hlavně zrychlit odtok vody z rybníka a odstranění překážek od výpustí. „Popadané stromy, větve, je to z odtokové strouhy, která je rovněž plná napadaného dřeva. Třicet let se o to tady nikdo nestaral,“ popsal starosta.

Silnice, která vede přes hráz rybníka, zůstává pouze s omezeným průjezdem, a to pro osobní auta a školní autobusy.