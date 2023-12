Voda podemlela hráz rybníka v Mrákotíně. Hasiči ji zpevnili, evakuovaní se mohou vrátit domů

Voda z rozvodněného potoka podemlela dopoledne hráz Řibřidu, po které také vede silnice III. třídy. Policisté ji uzavřeli a spolu s hasiči začali evakuovat okolní domy, informovala krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová. Kolem jedenácti hodin se podařilo únik vody zastavit. Hasiči vodu z rybníka postupně vypouštěli, hráz zpevnili.

Provoz přes hráz rybníka bude teď omezený. Po silnici přes hráz mohou projet jen auta do 3,5 tuny. Policie původně uvedla, že tam pustí i linkové autobusy veřejné dopravy. „V místě je vozovka natolik zúžená, že vjezd je povolený pouze vozidlům do 3,5 tuny, autobusům ne, protože by místem neprojely,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Tam, kde je hráz narušená, se bude jezdit jedním pruhem.

Městys Mrákotín evakuoval dopoledne čtyřicet devět lidí z asi dvou desítek domů, které byly nejblíže k potoku, do kulturního domu. „A čekali jsme, jak všechno dopadne. Jde to teď (voda) bezpečnostním přepadem, který jsme trochu odkryli, aby to mohlo téci víc. Tím, že to teče víc, nám to zase zatápí sklepy baráků okolo potoka. Tak budeme dál odčerpávat, jako poslední dva dny a dvě noci,“ řekl starosta Požár.

Policie po poledni také informovala, že hráz prosakuje i u dalšího rybníku v katastru Mrákotína, rybníku Hamerského. Starosta to vyvrátil, odpoledne řekl, že situaci na místě prověřil odborník a hráz neprosakuje.

Případné protržení hráze Řibřidu by představovalo riziko nejen pro samotný Mrákotín, ale i pro obyvatele obcí pod ním – Krahulčí, Horní a Kostelní Myslové a Černiče.