Hazard nechceme, vzkázali obyvatelé Chrášťan v referendu

Společnosti Bonver Win a CEC Praha letos podepsaly s vedením obce smlouvu o spolupráci, chtějí v Chrášťanech otevřít dvě kasina. Někteří místní se obávají možného snížení kvality života, nárůstu počtu přestupků, kriminality i snížení hodnoty nemovitostí.

Smlouvu se společnostmi provozující kasina zastupitelé zdůvodnili ziskem desítek milionů korun do obecního rozpočtu, které by se daly využít mimo jiné na dlouho chystanou obnovu ulic, které nejsou v dobrém stavu. Sankce pro případ, že by kasina nakonec v Chrášťanech nemohla fungovat, ve smlouvách nejsou přesně určené.