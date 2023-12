Domov pro seniory Hvězda může pokračovat v činnosti, soud odložil rozhodnutí o odebrání registrace

Domov pro seniory Hvězda ve Zlíně může pokračovat ve své činnosti. Krajský soud v Brně odložil rozhodnutí o odebrání registrace. Téměř čtyři desítky seniorů, kteří v zařízení zůstali, se tak zatím nemusí stěhovat. Podle soudu by je to mohlo ohrozit na životě a zdraví. Odklad platí do definitivního verdiktu soudu o budoucnosti domova. Ztráta licence Hvězdě hrozí kvůli dluhu u sociální správy, od ministerstva práce navíc už v minulosti dostal pokutu za údajně nezákonné sponzorské dary.