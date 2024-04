Dějiště legendárního Jakešova projevu se změní na byty

Kulturní dům v Červeném Hrádku proslavil projev Miloše Jakeše po celé federaci. Byl plný sebelítosti a kritiky opozice, ale i přeřeků, kde si pletl brojlery s bojlery a počítal příjmy umělců jako Hana Zagorová nebo Petr Janda. Ukázal, jak je režim vyčerpaný. Kde přitom Červený Hrádek vůbec leží, nevěděl tehdy zřejmě ani Miloš Jakeš, když v jeho proslovu zaznělo, že v Západoslovenském kraji.

Kulturní dům u Plzně začali místní v roce 1982 stavět v takzvané akci „Z“. Trvalo to tři roky, a dokončit ho musela firma. „Druhý rok už to bylo horší. Začalo se řešit, čí dům bude. Začaly se dohadovat národní výbor s JZD. Lidi to odradilo a přestali chodit pracovat,“ vzpomíná pamětník, obyvatel Červeného Hrádku Arnošt Karkoš.