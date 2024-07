Dálniční obchvat Českých Budějovic bude zatím bez poplatku

„Jsem rád, že ministr moje argumenty akceptoval. Dohodli jsme se také, že v prvním roce provozu se bude vyhodnocovat dopad na dopravu ve městě, a pak se rozhodne o dalším postupu. S tím jsem souhlasil, protože jsem si jistý, že se jasně ukáže, že obchvat má význam pro dopravu v celé aglomeraci a výjimka neplacení dálničních poplatků je v tomto úseku logická a správná,“ uvedl Kuba.

Podle ministra Martina Kupky (ODS) se jedná o výsledek racionální debaty, která také opakovaně reflektovala historii, projednávání a prosazování celého dálničního úseku, ať už v podobě průtahu, nebo obchvatu Českých Budějovic.

Obchvat by měl být uveden do provozu koncem letošního roku. Kuba sdělil, že zavedení poplatku by znamenalo, že řada řidičů by dál projížděla městem. „V Českých Budějovicích se denně pohybuje téměř 200 tisíc lidí, kteří žijí ve městě nebo v dojezdové vzdálenosti do dvaceti minut. Pokud by tito řidiči nemohli bezplatně využívat dálniční obchvat, budou dál zbytečně přetěžovat vnitroměstské komunikace a dopravě ve městě neulevíme,“ poznamenal Kuba.