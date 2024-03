ČEZ nechal u Frýdku-Místku ořezat památnou lípu. Nešetrně a navíc bez povolení, upozornili odborníci

Více než sto let roste nedaleko Sedliště na Frýdecko-Místecku lípa, kterou v roce 1918 vysadil praděda Marie Ivánkové. O to více teď prožívá, že přišla o několik větví, a to kvůli ochrannému pásmu elektrického vedení. „To se musí potrestat, to není možné přece. Vždyť tady je pro tolik lidí, kolik jich tady přejde, to byste koukal,“ uvedla žena.



„Pokud ty ořezy neprovede majitel, tak musíme my sami a najímáme si na to odbornou firmu, což se stalo přesně v tomto případě,“ popsal mluvčí společnosti ČEZ Vladislav Sobol.