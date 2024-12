Centrum Českých Budějovic propojí provizorní most

Události v regionech: Provizorní most v Českých Budějovicích (zdroj: ČT24)

V centru Českých Budějovic budou lidé využívat provizorní most, který tam ve středu nainstalovala stavební firma. Projít by se po něm měli nejpozději v pátek. Zkontrolovat ho musí ještě Státní plavební správa, konstrukcí jde totiž o plavidlo. Most na několik měsíců nahradí lávku, kterou je potřeba opravit.