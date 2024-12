České Budějovice odložily rekonstrukci Domu umění

Naposledy prošel necitlivou rekonstrukcí v 80. letech, stopy tehdejšího stavebního zásahu jsou v Domě umění dodnes patrné téměř na každém rohu. „Vůbec to nevypadá adekvátně k tomu, co se v galerii odehrává. A nejde jen o výstavy, chodí sem i děti, my je tady něco učíme a ukazujeme jim výstavy, přitom se pohybují v úplném opaku,“ poznamenal kurátor Domu umění Michal Škoda.

Proměnit se proto měl celý objekt. O jeho přestavbě se poprvé mluvilo už téměř před pěti lety. Vyjít měla na asi padesát milionů korun a hotová měla být do roku 2028, kdy bude jihočeská metropole Evropským hlavním městem kultury. Jenže do stejné doby chce město stihnout také vybudovat novou Alšovu jihočeskou galerii a rekonstrukci nedalekého kulturního domu Slavie.

„Tam už se nám to navýšilo o nějakých dvacet procent. Byly tam problémy se statikou, ale je potřeba zmínit, že to jsou věci, které se dopředu odhalit nedaly. V tuto chvíli neplánujeme rekonstruovat Dům umění a chtěli bychom se zaměřit na venkovní scénu, to znamená letní kino Háječek,“ vysvětlil náměstek primátorky Českých Budějovic Petr Maroš (ODS).