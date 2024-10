Závěr týdne bude slunečný, ráno se místy objeví mlhy

Závěr týdne bude slunečný, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem patnácti stupňů Celsia. Ráno a dopoledne se místy mohou objevovat mlhy a foukat bude i silný vítr, zejména na Českomoravské vrchovině a na severu Čech. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Dnešní (čtvrteční) ráno není tak chladné, jako bylo to středeční, s výjimkou východu našeho území. Tam kvůli slabému větru měříme čtyři až nula stupňů Celsia. Na západě, kde je vítr taky slabší, je nejčastěji kolem pěti stupňů Celsia,“ informoval ČHMÚ na Facebooku.

Ráno se podle meteorologů vyskytuje nízká oblačnost, a to hlavně na severozápadě a jihozápadě území a na Českomoravské vrchovině, kde se pravděpodobně udrží i přes den. „Jinde se budou mraky s největší pravděpodobností rozpouštět. Během večera se ale začne nízká oblačnost rozšiřovat na velkou část našeho území,“ sdělil ústav.

„Noci budou chladnější v místech se slabším větrem a malou oblačností. V noci na pátek a na sobotu se to bude týkat hlavně severovýchodu, tam budou teploty kolem čtyř, pěti stupňů a na ostatním území deset až pět,“ informoval Žák. V noci na neděli by se rozdíly v teplotách měly vyrovnat, minima by se měla pohybovat mezi sedmi a třemi stupni Celsia.

Neděle bude polojasná až skoro jasná, ráno místy s nízkou oblačností, která se ojediněle udrží po většinu dne. Podle Žáka by měla být chladnější než sobota, nejvyšší denní teploty vystoupají na dvanáct až šestnáct stupňů, při nízké oblačnosti kolem devíti stupňů.