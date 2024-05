Víkend má být oblačný s přeháňkami

Oblačné počasí s přeháňkami a ojediněle i bouřkami má zůstat v Česku od čtvrtka i přes víkend. Teploty přes den budou nejspíš stoupat nad dvacet stupňů Celsia. Platí výstraha před požáry a silným větrem. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Zůstávají ještě v platnosti výstrahy před nebezpečím vzniku požárů a před silným větrem. Výstraha před silným větrem platí do 18:00 pro Českomoravskou vrchovinu, Liberecko a Frýdlantsko, výstraha před nebezpečím vzniku požárů pak platí pro většinu území Čech a jihozápadní část Moravy,“ uvedl ČHMÚ na sociální síti X . Vítr může podle vydané výstrahy meteorologů foukat rychlostí v nárazech až 70 kilometrů za hodinu.

Přeháňky ve čtvrtek ještě budou ojedinělé, na západě a jihu území se mohou objevit častěji. Od pátku už mají být přeháňky častější v celé České republice, po víkendu od úterý meteorologové předpovídají místy i déšť.

Teploty v pátek, v neděli a v pondělí nejspíš v maximech nepřesáhnou dvaadvacet stupňů. Rozmanitější teploty ČHMÚ očekává v sobotu, kdy by se maxima měla pohybovat od patnácti stupňů Celsia na jihozápadě a západě do třiadvaceti stupňů na východě. V noci by v příštích dnech teploty neměly klesat pod sedm stupňů Celsia.