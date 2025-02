O víkendu mají být srážky jen výjimečně

O nadcházejícím víkendu teploty v noci klesnou slabě pod bod mrazu, přes den vystoupají maximálně k pěti až sedmi stupňům Celsia nad nulu, vyplývá z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Srážek má být v příštích dnech málo, slabě sněžit by mělo v pátek, a to jen ojediněle. Postupně se nejspíš začne obloha vyjasňovat.

Podle meteoroložky ČT Milady Křížové bylo ve čtvrtek ráno nejtepleji v Praze a na jižní Moravě, kde teploty vystoupaly ke dvěma stupňům Celsia. Nejnižší byly teploty naopak v Krušných horách, Krkonoších a Jeseníkách.

V pátek by mělo být zataženo až oblačno, jen výjimečně se objeví slabé sněžení nebo sněhové přeháňky. V noci budou teploty nejspíš mírně klesat pod bod mrazu, přes den se mají pohybovat od plus jednoho do pěti stupňů. Podle Křížové začne počasí ovlivňovat také čerstvý vítr, který bude zejména na Českomoravské vrchovině snižovat pocitovou teplotu.