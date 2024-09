Mraky zmizí, do Česka se na další dny vrátí letní počasí

Vliv tlakové níže Boris na počasí v Česku už slábne. Od pondělního do úterního rána spadlo od 0 do 25 milimetrů, na Šumavě a v Novohradských horách až 45 milimetrů srážek. V úterý se tedy čeká ještě zvětšená oblačnost a srážky už jenom místy, které navíc budou během dne pozvolna slábnout.

Postupně se začne prosazovat tlaková výše nad severozápadní a severní Evropou, která přinese na naše území slunečné počasí – to už bude téměř beze srážek. Už během úterka se teploty, zejména v severní polovině území, dostanou přes 20 stupňů a v následujících dnech se ojediněle mohou přehoupnout dokonce i přes letních 25 stupňů.

Toto slunečné a teplé počasí s teplotami v odpoledních hodinách kolem 20 °C by mělo vydržet minimálně do konce tohoto týdne, předpovídá Český hydrometeorologický ústav. V kombinaci s očekávaným mírným severovýchodním až východním větrem o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu by mohly vznikat ideální podmínky pro vysoušení zasažených území.