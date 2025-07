SOUHRN: Zásadní události úterý 8. července

Muž obžalovaný z loňského atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) odmítl uzavřít dohodu o vině a trestu. Žádal totiž uložení nižšího trestu, než při takovéto dohodě předpokládá zákon, vyplývá z vyjádření žalobkyně a obžalovaného Juraje C. po zahájení hlavního líčení v případu. V něm útočníkovi hrozí doživotí. Obhájce obžalovaného zpochybnil návrh obžaloby, aby byl jeho klient souzen za trestný čin teroristického útoku.

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Teherán má zájem jednat s USA o svém jaderném programu, Írán to ale v úterý popřel. Na úvod jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem také šéf Bílého domu prohlásil, že by jednou rád zrušil protiíránské sankce. Trump naznačil i pokrok v možném „přesídlení“ Palestinců z Pásma Gazy. Netanjahu připustil, že je otevřen míru s umírněnými Palestinci.

Členské státy EU prostřednictvím ministrů financí v Bruselu definitivně schválily vstup Bulharska do eurozóny od 1. ledna 2026. Dříve v úterý ho drtivou většinou podpořili poslanci Evropského parlamentu (EP). Evropská komise už na začátku června zveřejnila takzvanou konvergenční zprávu, ve které dospěla k závěru, že Bulharsko plní veškerá kritéria, aby mohlo od příštího roku začít používat euro. Eurozóna se tak rozšíří na 21 zemí.

Nezávislé hnutí Golos, které v Rusku čtvrt století monitorovalo volby, v úterý ohlásilo svůj konec. Organizace oznámila ukončení své činnosti necelé dva měsíce poté, co soud uznal vinným ze spolupráce s takzvaně nežádoucí organizací jednoho z šéfů Golosu Grigorije Melkonjance a poslal ho na pět let do vězení. Čelný představitel organizace vinu už dříve odmítl.