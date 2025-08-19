Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 19. srpna 2025.
SOUHRN: Zásadní události úterý 19. srpna
ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny do sněmovních voleb
Uskupení kandidující do sněmovny získala losem svá volební čísla. Statistický úřad poté zveřejnil kandidátní listiny ve všech krajích.
Svět reaguje na jednání ve Washingtonu
Světoví i čeští politici komentovali washingtonské jednání o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války. To hostil Donald Trump a pozval na něj Volodymyra Zelenského, představitele EU, NATO a vybraných evropských států.
Většina kontrolovaných e-shopů porušila zákon, upozornila ČOI
Česká obchodní inspekce (ČOI) zjistila ve druhém čtvrtletí letošního roku porušení zákona u téměř 85 procent ze 125 kontrolovaných e-shopů. Právní moci nabylo 167 pokut zhruba za 3,45 milionu korun.
Stovky ametystů ukrývalo přízemí kroměřížského zámku
Vrstva malty v přízemí kroměřížského zámku, který je památkou UNESCO, ukrývala stovky ametystů. Při odborném průzkumu zámeckých grott, tedy umělých jeskyní, je objevila Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.