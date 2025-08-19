SOUHRN: Zásadní události úterý 19. srpna


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 19. srpna 2025.

ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny do sněmovních voleb

Uskupení kandidující do sněmovny získala losem svá volební čísla. Statistický úřad poté zveřejnil kandidátní listiny ve všech krajích.

Více k tématu
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR


Svět reaguje na jednání ve Washingtonu

Světoví i čeští politici komentovali washingtonské jednání o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války. To hostil Donald Trump a pozval na něj Volodymyra Zelenského, představitele EU, NATO a vybraných evropských států.

Ze světa
Francouzský prezident Emmanuel Macron
Z domova
Prezident Petr Pavel na summitu NATO v Haagu


Většina kontrolovaných e-shopů porušila zákon, upozornila ČOI

Česká obchodní inspekce (ČOI) zjistila ve druhém čtvrtletí letošního roku porušení zákona u téměř 85 procent ze 125 kontrolovaných e-shopů. Právní moci nabylo 167 pokut zhruba za 3,45 milionu korun.

Více k tématu
Ilustrační fotografie


Stovky ametystů ukrývalo přízemí kroměřížského zámku

Vrstva malty v přízemí kroměřížského zámku, který je památkou UNESCO, ukrývala stovky ametystů. Při odborném průzkumu zámeckých grott, tedy umělých jeskyní, je objevila Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Více k tématu
Detail ametystu
