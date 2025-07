SOUHRN: Zásadní události úterý 15. července

Evropská unie v úterý neschválila osmnáctý balík sankcí proti Rusku, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová po jednání s ministry zahraničí EU. Evropská komise (EK) reagovala na požadavky Slovenska, nyní je míč na druhé straně, sdělila. Očekává, že ke schválení dojde ve středu. Před tiskovou konferencí Kallasové slovenský premiér Robert Fico (Smer) oznámil, že slovenský zástupce požádal o odklad hlasování o balíku sankcí. Bratislava chce podle něj výjimku na dovoz ruského plynu do roku 2034.





Z ruského vládce Vladimira Putina jsem zklamaný, ale ještě jsem s ním neskončil, sdělil v rozhovoru pro britskou BBC americký prezident Donald Trump. Deník Financial Times přišel se zjištěním, že Trump se svého ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského ptal, zda by Ukrajina byla schopná udeřit na Moskvu, pokud by Spojené státy Kyjevu poskytly zbraně dlouhého doletu.