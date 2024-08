SOUHRN: Zásadní události pátku 30. srpna

Náročná třídenní opatření se vyplatila, řekl ředitel Pyrotechnické služby Policie ČR Karel Čadil s tím, že zneškodnění letecké pumy z druhé světové války v areálu chemičky u Litvínova si nevyžádalo žádné velké škody. Výbuch zazněl ve 12:13 a řízená detonace se obešla bez zranění. Krátce po 13. hodině policie obnovila dopravu mezi Mostem a Litvínovem, která byla kvůli zneškodnění pumy zastavená od 11 hodin. Do areálu závodu míří pracovníci kvůli prohlídce zařízení, aby se mohlo co nejrychleji začít s obnovením provozu. Odhad je několik dní.





Američtí voliči jsou připraveni na novou cestu vpřed, uvedla viceprezidentka Kamala Harrisová v prvním rozhovoru, který poskytla televizi CNN jako nominovaná kandidátka na prezidentku. Interview se účastnil také její kandidát na viceprezidenta Tim Walz. Harrisová přislíbila, že v případě zvolení prezidentkou nezakáže kontroverzní metodu frakování při těžbě ani nepřeruší dodávky zbraní Izraeli a že lidé, kteří do USA přijdou nelegálně, by měli nést důsledky. Demokratická kandidátka má aktuálně nad svým republikánským oponentem Donaldem Trumpem náskok jednoho procentního bodu, v souboji by zvítězila v poměru 48 ku 47 procentům, ukazuje průzkum veřejného mínění listu The Wall Street Journal (WSJ).