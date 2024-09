SOUHRN: Zásadní události pátku 27. září

Lidé vybírají ve druhém kole nové senátory. Volby do horní komory parlamentu se nyní konají ve 22 obvodech z 27. Už v prvním kole poslali Češi do Senátu pět kandidátů. Lidé mohou v pátek volit do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.

V Paraguayi byl zatčen čtyřiašedesátiletý muž z Ostravy, po kterém česká policie přes deset let pátrala. Policie to uvedla na síti X. Podle serveru iDNES.cz a paraguayského elektronického deníku Hoy je jím uprchlý někdejší poslanec sociální demokracie Petr Wolf, který byl odsouzený za dotační podvod k šestiletému pobytu ve vězení. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Česko sice nemá s Paraguayí uzavřenou smlouvu o vydávání, lze o něj nicméně žádat na základě takzvaného ujištění o vzájemnosti.





Dospívající tráví na sociálních sítích a hraním on-line her čím dál více času, ukazuje výzkumná zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO), která analyzovala údaje o chování celkem 280 tisíc dětí ze 44 zemí světa. Vědci říkají, že samo o sobě užívání sítí a hraní her nemusí být problematické, mezi adolescenty se ale stále zvětšuje podíl těch v riziku závislosti: u užívání sítí to nyní hrozí 11 procentům dospívajících, u her se problém týká 12 procent mladých.