SOUHRN: Zásadní události neděle 22. prosince

Podezřelý z útoku pronajatým automobilem na vánoční trh v Magdeburku už dříve opakovaně hrozil spácháním trestných činů ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko na severovýchodě Německa, kde žil v letech 2011 až 2016. Řekl to zemský ministr vnitra Christian Pegel. Padesátiletý muž původem ze Saúdské Arábie, který byl podle informací některých médií odpůrcem islámu, je nyní ve vyšetřovací vazbě.





Katar zastaví přepravu plynu do Evropské unie, pokud členské státy budou přísně prosazovat novou směrnici zasahující proti nucené práci a poškozování životního prostředí. V rozhovoru, který v neděli zveřejnil britský list Financial Times (FT), to řekl katarský ministr energetiky Saad Kaabí.