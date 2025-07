SOUHRN: Zásadní události neděle 20. července

Při střetech mezi beduíny a drúzy, které vypukly před týdnem v jihosyrské provincii Suvajda a do nichž se zapojily syrské vládní jednotky a letecky také izraelská armáda, zemřelo přes tisíc lidí, uvedla Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Podle ní i zdrojů agentur AP, AFP a Reuters se v neděli situace v oblasti uklidnila a míří tam humanitární konvoje syrské vlády a místního Červeného půlměsíce.





Izraelská armáda (IDF) se poprvé od začátku stávajícího konfliktu s Hamásem chystá spustit pozemní operaci v centrální části Pásma Gazy. Jeruzalém vyzval Palestince z oblasti Dajr al-Balah k evakuaci do humanitární zóny na jihu enklávy, napsal list The Times of Israel. Úřady v Gaze ovládané Hamásem oznámily, že v neděli při izraelské střelbě zemřelo dalších 73 Palestinců při čekání na humanitární pomoc. Tvrzení nelze nezávisle ověřit.