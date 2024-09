SOUHRN: Zásadní události neděle 15. září

Povodňový stav byl v průběhu neděle v Česku na 270 místech. Třetí stupeň ohrožení platí na zhruba 120 lokalitách. Nejhorší situace je v Jeseníkách a v Moravskoslezském kraji. Například řeka Opava ve stejnojmenném městě překonala stoletý průtok. Starosta Krnova uvedl, že až osmdesát procent území města je pod vodou. Příští týden budou v postižených oblastech uzavřeny některé školy a školky. Po celý následující týden zřejmě nebude možné dojet vlakem do Ostravy. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK) vyhlásil stav nebezpečí pro Frýdlantský výběžek. Umožní to hlavně evakuovat lidi z míst nejohroženějších záplavami.

Byla to apokalypsa, řekla starostka zaplaveného Jeseníku





Počet domácností, které se kvůli počasí a záplavám ocitly bez elektřiny, do nedělních 18:00 hodin klesl přibližně na 135 tisíc. Je to zhruba polovina proti ránu, kdy bylo bez proudu okolo 260 tisíc odběratelů. Nejvážnější je stále situace v Moravskoslezském kraji, kde je bez energie 76 tisíc domácností, a v Olomouckém kraji s 29 tisíci odpojenými. Vyplývá to z údajů distributorů ČEZ a E.ON. Kvůli přerušeným dodávkám proudu mají lokální výpadky mobilní sítě v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Opravy komplikuje špatný přístup k místům kvůli počasí.