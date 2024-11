SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 28. listopadu

Vláda má před sebou rok do konce funkčního období a při této příležitosti na tiskové konferenci zhodnotila plnění programového prohlášení a představila priority do konce volebního období. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že kabinet plní 93 procent cílů, které si před třemi lety zakotvil do programového prohlášení. Z osobních cílů, které vláda nestihne, jmenoval premiér zavedení legislativní daňové brzdy, k čemuž by koalice potřebovala ve sněmovně ústavní většinu 120 poslanců, kterou nemá.