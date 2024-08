SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 1. srpna

Rusko a několik západních zemí si vyměnily vězně. Turecko, které operaci pomohlo dojednávat, potvrdilo, že součástí jsou dopisovatel deníku The Wall Street Journal Evan Gershkovich či bývalý příslušník americké námořní pěchoty Paul Whelan. Výměna se týká 26 lidí ze sedmi zemí, uvedl podle agentury Reuters úřad tureckého prezidenta. USA převezmou tři vězně, Německo 13 dalších a Rusko deset.





Tři muži obvinění ze zosnování teroristických útoků z 11. září 2001 na Spojené státy, kteří jsou ve věznici Guantánamo na Kubě, souhlasili s přiznáním viny ze spiknutí a vraždy výměnou za maximálně doživotí namísto hrozícího trestu smrti. Napsal to list The New York Times (NYT), podle něhož dohodu s údajným strůjcem útoku Chálidem Šajchem Muhammadem a jeho komplici Valídem Attašem a Mustafou Ahmadem Havsávím schválila vysoce postavená představitelka Pentagonu. Americké ministerstvo obrany předběžnou dohodu s trojicí potvrdilo, její konkrétní podmínky nesdělilo.