SOUHRN: Zásadní události 3. října

Vojáci libanonské armády poprvé od začátku pozemní operace židovského státu opětovali střelbu poté, co byl jeden z nich zabit při izraelském úderu proti armádnímu stanovišti na jihu země, píše agentura Reuters s odkazem na libanonský bezpečnostní zdroj. Tamní Červený kříž tvrdí, že při izraelském útoku v regionu zemřeli i čtyři zdravotníci. Jeruzalém ve čtvrtek opět udeřil také na pozice teroristů z Hizballáhu v Bejrútu. Šíitské hnutí naopak vypálilo desítky střel na sever židovského státu.

Nový generální tajemník NATO Mark Rutte dva dny po nástupu do funkce přijel do Kyjeva, kde jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten s ním probral potřeby obránců na frontě a plány na dosažení vítězství a postěžoval si, že stále nepadlo rozhodnutí umožnit Ukrajině údery v ruském týlu západními střelami dlouhého doletu. Zelenskyj doufá, že západní státy Ruskem napadenou zemi společně podpoří v říjnu, kdy se sejdou na vojenské základně Ramstein v Německu.

Americký prezident Donald Trump musel po volbách roku 2020 vědět, že prohrál, ovšem „uchýlil se ke zločinům“ ve snaze udržet se u moci, uvedli federální prokurátoři stíhající Trumpa za snahu zvrátit výsledek hlasování. Jejich shrnutí případu, které soud ve Washingtonu zveřejnil ve středu, přináší podle amerických médií řadu nových důkazů o Trumpových činech mezi prohranými volbami a vpádem jeho stoupenců do sídla Kongresu.





Krajskou koalici v Libereckém kraji vytvoří uskupení Starostů pro Liberecký kraj a SPOLU pro Liberecký kraj – ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Jejich lídři podepsali dohodu o společném postupu a do 18. října chtějí podepsat koaliční smlouvu a programové prohlášení. Taková koalice bude mít pětadvacet mandátů z pětačtyřiceti v zastupitelstvu. Strany neplánují, že by někoho dalšího přizvaly do koalice.