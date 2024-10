Koalici v Libereckém kraji vytvoří Starostové s uskupením SPOLU

Krajskou koalici v Libereckém kraji vytvoří uskupení Starostů pro Liberecký kraj a SPOLU pro Liberecký kraj - ODS, TOP 09, KDU-ČSL. Jejich lídři podepsali dohodu o společném postupu a do 18. října chtějí podepsat koaliční smlouvu a programové prohlášení. Taková koalice bude mít pětadvacet mandátů z pětačtyřiceti v zastupitelstvu. Neplánují, že by někoho dalšího přizvali do koalice.

„Určitě ne. Na druhou stranu, a to jsme při těch jednáních říkali také, budeme chtít se zastupiteli hnutí ANO v krajském zastupitelstvu spolupracovat a předpokládáme, že stejně jako v minulých dvou volebních obdobích dostanou nabídku na obsazení výborů a míst v dozorčích radách firem s majetkovou účastí kraje odpovídající volebnímu výsledku, jakýmsi poměrným způsobem zastoupení,“ řekl hejtman a lídr Starostů Martin Půta.

Dohoda podle něj shrnuje dosavadní vývoj jednání. „Domluvili jsme se na tom, že bychom chtěli do 18. října podepsat koaliční smlouvu a také podrobné programové prohlášení, které bude definovat cíle společné koalice pro nové volební období,“ dodal Půta.

Žádné jiné politické funkce pro uvolněné náměstky

Lídr SPOLU Edvard Kožušník uvedl, že poslední dny ukázaly, že se mohou na spolupráci těšit. „Myslím, že programové týmy, které spolu komunikovaly, vytvořily dobrý základ pro to, abychom mohli v následujících necelých dvou týdnech uzavřít koaliční smlouvu tak, abychom naplnili naše programové cíle všech zástupců potenciálně budoucí koalice,“ dodal.

Lídři obou uskupení také uvedli, že rozdělení křesel v krajské radě i kdo v ní bude, chtějí oznámit při podpisu koaliční smlouvy. V pozicích uvolněných náměstků budou nejspíš lidé, kteří nebudou mít žádnou jinou politickou funkci, což se týká i starostů, poslanců a senátorů. „Já sám za sebe, protože teď je to hodně aktuální na celostátní úrovni, skončím jako náměstek ministra průmyslu a obchodu v případě, že budu (krajským) náměstkem,“ řekl Kožušník.

Podle Půty chtějí nadále pokračovat v trendu, kdy pozice předsedů zastupitelských výborů nejsou uvolněnou funkcí. „Nebudeme mít žádné předsedy výborů, kteří by byli uvolněni pro výkon funkce. Dlouhodobě zastávám názor, že takový člověk jen obtížně hledá za svých sto tisíc nějakou práci,“ dodal.

Do zastupitelstva v Libereckém kraji se dostaly čtyři subjekty. Vítězní Starostové mají 20 mandátů, druhé ANO 18, třetí SPOLU pět a koalice SPD a Trikolory dva. Počty ale nemusí být definitivní. Uskupení Stačilo! chybělo osm hlasů k dosažení pětiprocentní hranice nutné pro zisk mandátu. Její zástupci avizovali, že se obrátí na soud se žádostí o přepočet výsledků. Pokud by se pochybení potvrdilo a Stačilo! se do zastupitelstva dostalo, získalo by dva mandáty, a o jeden by tak přišlo jak uskupení Starostů, tak i SPOLU. Tato koalice by tak měla jen většinu jednoho hlasu.