Krása je v očích toho, kdo se dívá, říká kulturní publicista Petr Vizina

„Umění vyžaduje vysvětlování“

Doménou Petra Viziny je kultura. Uchopit ji v médiích podle něj ale není snadné. „Nestačí být jenom fanoušek kultury, musíte být opravdu dobrý novinář,“ je přesvědčený Vizina. Dodává, že kultura si musí dokázat obhájit svoji pozici například i ve zpravodajství. „Když víte, že se někde srazily vlaky nebo že nějaká obec má potíže s rozpočtem, o tom se dá dobře natočit reportáž a není moc důvodů, proč to vysvětlovat. Umění vyžaduje nějaké osobní vysvětlování, což z něj v rámci zpravodajské agendy dělá problematický moment,“ říká.

Možná i proto vzpomíná na příměr, který kdysi použil jeden z jeho nadřízených na ČT24: „My máme salát a musíme ho udělat tak přitažlivý, jako by to byl biftek.“ Použít ho lze podle Viziny i pro kulturní publicistiku. „Měla by neustále přemýšlet, jak být relevantní, ale přitom nebýt populistická, nenadbíhat, neskákat po celebritách,“ vypočítává. Velká zodpovědnost pak v tomto ohledu leží na novinářích.

„Musí vám něco představit a doufat, že vás to zaujme, což je jejich práce udělat to tak, abyste si řekli – to neznám a je to fakt zajímavé,“ popisuje Vizina ideální přístup ke kulturním tématům. V této souvislosti připomíná i jedno své oblíbené pořekadlo: „Krása je v očích toho, kdo se dívá.“