Zápisník alkoholičky pokračuje nealkoholičkou. Ve spokojeném životě pít nezačnete, říká autorka

„Nedá se říct: ‚Začala jsem pít, protože…‘ a vyjmenovat čtyři body. Je to vždycky kombinace. U mě to byla souhra více faktorů. Od sociální izolace, změny postavení, hormonální nerovnováhy, psychického oslabení přes frustraci,“ podotýká Michaela Duffková. „Je to individuální, ale všeobecně nikdo nezačne pít ve spokojeném naplněném životě,“ dodala.

Překonat pokušení ve společnosti, kde pití alkoholu je norma, pomáhá i ostatním v centru pro léčbu závislosti na alkoholu, které založila. „Do léčby jsem se dostala poměrně rychle, trvá to někdy sedm, osm, deset, patnáct let, ale jinak jsem byla učebnicový příklad,“ podotýká.

Téma do pozornosti dostává nyní znovu film Zápisník alkoholičky, podle příběhu Michaely Duffkové ho natočil Dan Svátek. Mimo jiné režisér filmu Úsměvy smutných mužů z prostředí protialkoholní léčebny podle autobiografických knih Josefa Formánka.

„Film ve mně vzbuzuje hodně emocí“

Filmový Zápisník alkoholičky měl premiéru v polovině července a alter egem autorky je Tereza Ramba. „Je pro mě hodně náročné se na to koukat, vzbuzuje to ve mně pořád hodně emocí,“ přiznává Michaela Duffková.

Mluví o sobě jako o abstinující alkoholičce. „Podle mě je dobře, že mám nějakou nálepku, protože to možná mnohým ženám pomůže, aby se nebály říct si o pomoc, aby se nestyděly,“ míní. Ženy podle ní propadají alkoholu jinak než muži. „Ženy většinou už od začátku pijí skrytě, kdežto muži to neskrývají. Rozdíly se mažou ve chvíli, kdy už podvědomě víte nebo už vás někdo začne upozorňovat na to, že by to mohlo být problematické, pak to většinou začnou skrývat i muži,“ srovnává.