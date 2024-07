„Věděla jsem, že bude šťourat.“ Janžurku zdokumentovala její dcera

Zároveň i herečka tušila, co od výsledku natáčení zhruba čekat. „Věděla jsem, že pokládá za daleko zajímavější vystihnout slabiny svého hrdiny,“ podotkla k dokumentaristické metodě Theodory Remundové. „Že by to byl oslavný dokument, to se opravdu nemůžu domnívat a od začátku jsem věděla, že do mě bude šťourat a bude se snažit udělat obraz o mně takový, jaký ještě nebyl,“ dodala Janžurová.

Iva Janžurová zúročuje, co je v ní. Zajímalo by mě, co by tomu řekla královna, přiznává

Nejnovější dokument tak za bilanci nepovažuje i proto, že nepostihuje – a ani nemůže – vše. Ani za herectvím se ještě nehodlá ohlížet. „Neumím si to představit, myslím, že bych nebyla šťastná,“ odpovídá na otázku, jestli by se dokázala vzdát hraní.

V diáři už má zapsaná představení na rok 2025. „Mám problém s koleny, měla bych jít na operaci, jenže vím, že bych musela přerušit představení. Ta představa, že bych to najednou utnula, že by mě to od profese natolik časově oddělilo. Ale zase si říkám, třeba by to byl dobrý důvod to nějak ukončit, třeba bych se ještě ráda realizovala nějakým jiným způsobem, než je divadlo,“ uvažuje nahlas.

Zatím má prý rozepsanou divadelní hru a ráda by také vydala poezii, kterou píše. Nejprve ji ale čekala světová premiéra dokumentu Janžurka ve Varech, kde před devíti lety už zažila ovace festivalového publika při přebírání ceny za přínos českému filmu. Nový snímek vznikl s přispěním České televize.