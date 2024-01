Ve Stavovském divadle kříží kulturu a zábavu, nastudovali Ariadnu na Naxu

„Je to o střetu kultury a zábavy. O střetu krásného umění a levného pozlátkového zábavního světa. Myslím, že ta opera jako taková naprosto vystihuje problém dnešní doby. Ubývá nám krásné klasické kultury a přibývá toho pozlátka, povrchního šmíráckého světa. Navíc všichni ti, kteří ho tvoří, si o sobě skutečně myslí, že jsou ti umělci, a to je na tom to nejstrašnější,“ míní Pecková.

„Ariadna na Naxu má v operním díle Richarda Strausse výjimečné postavení. Známe ho především jako autora vyznačujícího se až gigantickou instrumentací, bouřlivou dynamikou a dramatickými hlasy. Ariadna je tomu pravým opozitem. Její komorní orchestrální sazba, intimní atmosféra je absolutně ideální pro prostory Stavovského divadla. To ovšem vůbec neznamená, že by její interpretace byla jednodušší, ba právě naopak,“ poznamenal dirigent Robert Jindra.

Opera Ariadna na Naxu se do Prahy vrací po 45 letech. Novou scénografii vytvořila Lucie Škandíková, kostýmy navrhla Tereza Kopecká. Postavu Skladatelky ztvárňuje letošní držitelka Thálie Eiríksdóttirová, jako Taneční mistr se představí držitel této ceny v mužské kategorii Jaroslav Březina.

„Není malých rolí“

Roli Zerbinetty přijala čínská sopranistka Taj C'-i, která pravidelně působí zejména v Curyšské opeře. Jako Bakchus se představil dánský tenorista Magnus Vigilius, který už dříve v Praze zpíval například titulní roli Wagnerova Lohengrina nebo Borise v opeře Káťa Kabanová. Melancholickou Ariadnu ztvárnila švédská sopranistka Cornelia Beskowová, v roli Učitele hudby diváci uslyší Pavola Kubáně, člena souboru Národního divadla.

V roli Harlekýna se alternují barytonisté Lukáš Bařák a Roman Hoza. V dalších rolích se objeví Josef Moravec (Scaramuccio), Jan Hnyk (Truffaldino) nebo Michaela Zajmi (Dryáda). Mluvené role Hofmistra se ujala Pecková.

„Právě v tomto díle lze stoprocentně použít rčení není malých rolí,“ podotkl Jindra. Slovenská režisérka Daubnerová ve spolupráci s Národním divadlem již inscenovala miniopery Orango & Antiformalistický jarmark Dmitrije Šostakoviče, operu Romeo a Julie Charlese Gounoda, Výlety páně Broučkovy od Leoše Janáčka nebo operu Lolita Rodiona Ščedrina.