V zájmu dítěte. ČT točí seriál o sociálních pracovnících jako detektivku

Česká televize natáčí nový detektivní seriál V zájmu dítěte. Zločiny v něm ale nevyšetřuje policie, nýbrž sociální pracovníci. Osmidílná novinka totiž sleduje úřadníky Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, takzvaného OSPOD. Ti řeší případy těch nejzranitelnějších obětí ve fiktivním malém městě.
Tvůrci se rozhodli spojit poznatky z praxe se seriálovým napětím. „Napadlo mě, jestli by nešlo vyprávět o těch případech, které řeší OSPOD, jako o detektivce. To znamená mít tam i falešné podezřelé,“ vysvětlila kreativní producentka Kateřina Ondřejková. Sociální pracovníci v množství anonymních udání, skrytých náznaků, protichůdných svědectví a občas i pomluv hledají důkazy za pomoci téměř detektivních metod.
„Žánrově jsme vyšetřovatelé, takže je rozhodně zábavné případ zkoumat, ale mnohdy nám to drásá srdce,“ přiznává herečka Luciana Tomášová. „Příběhy dětí, které to ne vždycky mají jednoduché, se mě hodně dotýkají,“ souhlasí i Kristýna Boková. V hereckém obsazení se objeví také Jitka Smutná, Ivana Chýlková, Ondřej Brousek nebo Michal Isteník.
Diváci se ale dočkají jiného typu vyšetřování, než jsou zvyklí u kriminálek. Oproti policejním detektivům mají sociální pracovníci omezené možnosti. „To z nich dělá dost specifické hrdiny, kteří nemají stejné pravomoci jako policisté, ale i přesto musí přijít včas a zachránit týrané dítě,“ dodává režisér Pavel Soukup.
„V režijní interpretaci scénářů se nevyhýbám nejtemnějším zákoutím případu, ale v zájmu dítěte i divácké atraktivity nabízím řadu vizuálních i vypravěčských postupů, které divákovi pomohou zneklidňující scény ustát, byť se zatajeným dechem,“ ujistil rovněž.
Seriálové případy jsou čistě fiktivní. Postavy ale používají skutečné postupy a řeší reálné problémy. Každá z osmi epizod odvypráví jeden případ OSPOD. Natáčí se na Ostravsku a v Praze, premiéru bude mít seriál na jaře příštího roku.