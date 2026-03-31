V zájmu dítěte. ČT točí seriál o sociálních pracovnících jako detektivku


Česká televize natáčí nový detektivní seriál V zájmu dítěte. Zločiny v něm ale nevyšetřuje policie, nýbrž sociální pracovníci. Osmidílná novinka totiž sleduje úřadníky Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, takzvaného OSPOD. Ti řeší případy těch nejzranitelnějších obětí ve fiktivním malém městě.

Tvůrci se rozhodli spojit poznatky z praxe se seriálovým napětím. „Napadlo mě, jestli by nešlo vyprávět o těch případech, které řeší OSPOD, jako o detektivce. To znamená mít tam i falešné podezřelé,“ vysvětlila kreativní producentka Kateřina Ondřejková. Sociální pracovníci v množství anonymních udání, skrytých náznaků, protichůdných svědectví a občas i pomluv hledají důkazy za pomoci téměř detektivních metod.

„Žánrově jsme vyšetřovatelé, takže je rozhodně zábavné případ zkoumat, ale mnohdy nám to drásá srdce,“ přiznává herečka Luciana Tomášová. „Příběhy dětí, které to ne vždycky mají jednoduché, se mě hodně dotýkají,“ souhlasí i Kristýna Boková. V hereckém obsazení se objeví také Jitka Smutná, Ivana Chýlková, Ondřej Brousek nebo Michal Isteník.

Diváci se ale dočkají jiného typu vyšetřování, než jsou zvyklí u kriminálek. Oproti policejním detektivům mají sociální pracovníci omezené možnosti. „To z nich dělá dost specifické hrdiny, kteří nemají stejné pravomoci jako policisté, ale i přesto musí přijít včas a zachránit týrané dítě,“ dodává režisér Pavel Soukup.

„V režijní interpretaci scénářů se nevyhýbám nejtemnějším zákoutím případu, ale v zájmu dítěte i divácké atraktivity nabízím řadu vizuálních i vypravěčských postupů, které divákovi pomohou zneklidňující scény ustát, byť se zatajeným dechem,“ ujistil rovněž.

Seriálové případy jsou čistě fiktivní. Postavy ale používají skutečné postupy a řeší reálné problémy. Každá z osmi epizod odvypráví jeden případ OSPOD. Natáčí se na Ostravsku a v Praze, premiéru bude mít seriál na jaře příštího roku.

Babiš požádal Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze

Umělcům prospívá, když jsou trošku pošramocení, míní Anna Geislerová

V herectví jsem náročná na sebe i na ostatní, přiznává Anna Geislerová. Věkem se přitom mění, jak svou profesi vnímá. Nejen o herectví mluvila s Janou Peroutkovou v pořadu Interview ČT24 speciál.
Winterbergova poslední cesta vede i přes Šaldovo divadlo

Liberecké Divadlo F. X. Šaldy připravilo dramatizaci románu Jaroslava Rudiše. Winterbergovu poslední cestu pojali inscenátoři nejen jako melancholickou road movie po železničních tratích, ale především jako příběh vyrovnání se s tragickou minulostí i se stárnutím.
Lupiči z muzea v Itálii ukradli tři obrazy za miliony eur

Čtyři maskovaní lupiči před týdnem vnikli do vily Nadace Magnaniho a Roccové v italském městě Traversetolo nedaleko Parmy a ukradli tam tři obrazy za miliony eur, řekl agentuře AFP policejní mluvčí. Podle italského tisku lupiči odnesli obraz Ryby od Augusta Renoira z doby krátce před jeho smrtí v roce 1919. Mezi uloupenými obrazy je Zátiší s třešněmi od Paula Cézanna z let 1885 až 1887 a Odalisku na terase od Henriho Matisse z roku 1922.
VideoBořit fungující veřejnoprávní média nedává smysl, míní experti

Posuzovat veřejnoprávní média podle toho, jestli je potřebujeme, je chybou, míní novinář a zakladatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Neff. Správnou otázkou je, zda je společnost využívá a důvěřuje jim, myslí si. Podle novináře a bývalého ředitele Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Davida Klimeše z výzkumů vyplývá, že většina Čechů České televizi a Českému rozhlasu věří. Obě instituce je jednodušší zlepšit a lépe je definovat než rušit a vymýšlet alternativy, říká. Odborník na komunikaci Jan Dobrovský se domnívá, že ztráta svobody by veřejnoprávní média stála jejich smysl. Poplatky považuje za zástupný důvod pro politické uchopení moci. Nedělní debatu moderoval Lukáš Dolanský.
Obluda vrací knihy, na které se radši zapomnělo. Začala „komunistickým románem“

Tuzemská literární díla, která byla označována jako závadná, psaná čistě pro zisk nebo z politického přesvědčení, spojuje nově jedna edice. Pod názvem Obluda ji připravilo nakladatelství Academia a zahájilo „komunistickým románem“ Tegtmaierovy železárny. Knihu napsal coby svůj debut Karel Schulz v sociálně rozjitřených dvacátých letech minulého století.
STVR odmítla odvysílat předávání hudebních cen kvůli obsahu projevů

Veřejnoprávní Slovenská televize a rozhlas (STVR) se rozhodla neodvysílat plánovaný záznam z 18. ročníku udílení hudebních cen Radio_Head Awards. Informoval o tom server Aktuality. Předávání v pátek večer uspořádala hudební rozhlasová stanice Rádio_FM, která je součástí STVR. Vedení sloučené televize a rozhlasu krok odůvodnilo tím, že někteří účinkující prezentovali osobní a politické postoje. Zpěvačka oceněné kapely Fallgrapp Nora Ibsenová postup televize ostře kritizovala a položila otázku, zda nejde o cenzuru v přímém přenosu.
Humorem lze vést i předem prohrané bitvy, vzkázal Svěrák na jubileum

Čerstvě devadesátiletý herec, scenárista a spisovatel Zdeněk Svěrák vzkázal ze své narozeninové oslavy lidem, že humor je vzácný dar. Jen s jeho pomocí lze podle něj čestně vést předem prohrané bitvy. Laskavý humor a sklon k poetické hravosti tvoří základ veškerého jeho díla. Cimrmanolog, scenárista, divadelník, herec a autor písniček pro děti slaví v sobotu devadesáté narozeniny. Jeho narozeniny s ním kolegové a přátelé oslavili speciálním programem na prknech Divadla Járy Cimrmana. Na dálku mohly Svěrákovi pomyslně popřát i tisíce lidí, kteří si koupili lístek do kina na přímý přenos slavnostního večera.
