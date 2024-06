V San Francisku uvedli operu o střelbě na škole. Jednou z hlavních postav je Češka

Sestrojení atomové bomby – Americký minimalistický skladatel John Adams zkomponoval operu Doctor Atomic. Zachycuje emoce, které provázely test první atomové bomby. Hudební drama zpracovává události roku 1945, které předcházely samotnému testování jaderné zbraně. Hlavní postavou je fyzik Robert Oppenheimer, jehož příběh ještě více proslavil loňský oscarový film. Opera Doctor Atomic měla premiéru v roce 2005. Generální ředitel Metropolitní opery Peter Gelb ji tehdy označil za dílo, které „otřáslo Metropolitní operou tak, jako žádné jiné předtím“.

Trest smrti – Opera Mrtvý muž přichází z roku 2000, kterou napsal Jake Heggie, se opírá o stejnojmenné memoáry řádové sestry Helen Prejeanové. Vyšly v první polovině devadesátých let a do širšího povědomí je pomohla dostat i filmová adaptace se Susan Sarandonovou a Seanem Pennem v hlavních rolích. Líčí boj sestry Helen za záchranu duše odsouzeného vraha. V cele smrti Prejeanová navštěvovala Elma Sonniera, odsouzeného – a nakonec popraveného – za vraždu mladého páru, dívku Sonnier navíc znásilnil. „Je o pohledu na temnou stránku toho, kým jsme my nebo kdo jsou ostatní, a o otázce, jak se k tomu postavíme. Odmítnu vás rovnou kvůli tomu, kdo jste, co jste udělali nebo za čím si stojíte?“ podotkla k opeře pěvkyně Joyce DiDonatová, která roli Helen nastudovala v Metropolitní opeře.

Únos – Už zmíněný John Adams v roce 1991 napsal také operu Smrt Klinghoffera. Vrací se k události, která se odehrála v roce 1985 u egyptských břehů. Italskou výletní loď Achille Lauro s 450 osobami na palubě uneslo palestinské teroristické komando. Únosci z radikální Palestinské fronty osvobození abú Abbáse požadovali osvobození padesáti Palestinců vězněných v Izraeli a hrozili výbuchem lodi. Po třech dnech se útočníci vzdali. Během únosu byl zavražděn americký občan židovského původu Leon Klinghoffer upoutaný na kolečkové křeslo, jehož tělo únosci shodili do moře.