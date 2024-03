V Ostravě vystavují knihy a grafiky, které vytvořila Toyen ve Francii

Do Francie odjela malířka a grafička Marie Čermínová, uměleckým jménem Toyen, z rodného Československa v roce 1947. Nebyla to její první cesta směr Paříž, ale zůstala cestou poslední. Z emigrace se už nevrátila.

Od šedesátých let přestávala Toyen malovat i vystavovat. Významná představitelka surrealismu se ve Francii znovu začala věnovat knižním ilustracím. „Nebyly to knihy, které by se prodávaly v masových nákladech, byly to pro pár přátel dělané tisky,“ upřesnil kurátor výstavy Karel Srp.

Vznikaly bibliofilie s tvorbou přátel. „Představivost vychází z ní samé a je jedno, jestli dělá obraz nebo suchou jehlu,“ podotýká Srp. Na jedné z prvních litografií, které Toyen ve Francii vytvořila, se na barevném obraze vyjímá tmavá figura. „Pocit existenciální marnosti je fantasticky vyjádřen osamělou mužskou postavou, která před sebe vrhá stín,“ upozorňuje kurátor.



Poslední sérii tisků Toyen vytvořila dva roky před smrtí v roce 1980 pro mimořádné vydání své vlastní monografie. Připravil ji švédský kunsthistorik Ragnar von Holten a je také na výstavě s podtitulem Knihy bez hranic k vidění.