V Divadle Na zábradlí je Karel Gott žena a zjišťuje, jestli jsme Západ, nebo Východ

Snahou tvůrců ale nebylo demytizovat samotný zájezd jako spíš úvaha o české národní mentalitě tehdy a dnes. „To, jestli se cítíme být kulturou západní, nebo východní. Je to první moment kontaktu nejen Karla Gotta, ale i dalších umělců se západní, americkou kulturou. Nás zajímal ten střet, co si z toho odnesli,“ říkají režiséři.

Skutečný Gott se po angažmá v Las Vegas vrátil do vlasti jako hrdina. Přestože realita byla o dost jiná. „V mnoha knihách a článcích se psalo o zájezdu jako o fantastickém angažmá, ve kterém jsme to ‚natřeli‘ Američanům. Ukazuje se, že to bylo setkání s poměrně tvrdou konkurencí,“ upřesnili režiséři Boris Jedinák a Petr Erbes. „Asi všichni máme sklony si ty věci pamatovat o něco příjemnější, než jak se staly,“ dodávají.

Ve hře Divadla Na zábradlí Gott ani jedinkrát nepromluví a jeho postavu hraje žena. „Vůbec si nemyslím, že bychom ho parodovali nebo se mu tím vysmívali. My neříkáme: ‚Gott že je zženštilý.‘ To je spíš náš stvořený Karel Gott,“ podotýká představitelka populárního zpěváka Kateřina Císařová.

„Las Vegas, to je chytře vymyšlené místo na světě na vydělávání peněz,“ popisoval v roce 1968 Karel Gott místo proslavené kasiny a zábavou. Zlatý hlas z Prahy tam ale jel o rok dříve pracovat. Dostal půlroční angažmá v hotelu New Frontier.

„V současnosti cítím v zájezdu do Las Vegas extrémně silně přání patřit na Západ, být jeho součástí – ale zároveň i to věčné outsiderství a fakt, že optikou Západu jsme možná jen poněkud bezpečnější podobou Východu. Před pár lety by mi to přišlo jako anekdota, ale vzhledem k válce na Ukrajině nebo třeba kvůli posunu politiky na Slovensku se tohoto dělení světa děsím,“ dodal.

Největší prostor ve hře dostala postava nepříliš známého komika Antonína Šůry, a to navzdory tomu, že jeho číslo z lasvegaského programu vypadlo hned na začátku angažmá. V Americe se ale rozhodl zůstat. Emigroval a namísto nejisté umělecké dráhy v Československu tu raději maloval pokoje. Rok po programu československého šoubyznysu v Las Vegas ale zemřel při autonehodě. Na zábradlí ho ztvárnil Michal Bednář.