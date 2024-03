V Dejvickém divadle panuje po smrti Stalina zmatek a panika

Co se odehrávalo za zdmi Kremlu po smrti diktátora Stalina? Dejvické divadlo připravilo adaptaci komiksového románu Ztratili jsme Stalina o událostech roku 1953. V režii Michala Vajdičky hrají například Jaroslav Plesl a Tomáš Jeřábek.

„Hra se dotýká naprosté bezohlednosti, touze po moci a chůzi přes statisíce mrtvol,“ říká herec Jaroslav Plesl. „Nejvíc mě zarazilo, že to všechno je pravda. Tak se to stalo, jsou tam (ve hře, pozn. red.) některé zkratky,“ míní režisér Michal Vajdička.

„Dědek se vším všudy“

​​„Po Stalinově smrti to chvíli vypadalo, že se může Rusko vzpamatovat, vysvobodit se z krutovlády autoritativního režimu a přiblížit se aspoň o kousek k demokracii. Bohužel to netrvalo dlouho, než padl první výstřel a noví páni Kremlu pochopili, že bez násilí, manipulace a obětí se to v Rusku nedá. O tomto zmařeném pokusu pojednává groteska z prostředí Kremlu. Doufejme, že po odchodu současného pána Kremlu tento boj Rusko znovu neprohraje,“ prohlašuje Vajdička.

Románovou předlohu už proslavila britská filmová komedie, kterou Rusko zakázalo promítat. V Dejvicích teď znovu ožily tehdejší tváře nejužšího vedení země. Například Chruščov v podání Jaroslava Plesla. „Zaslouží“ se o první výstřel. „Pořád to byli takoví milovníci nebo kluci a najednou je to ten dědek se vším všudy. Všechny ty dědkoviny, které jsem nakoukal, se snažím aplikovat,“ říká Plesl.

Stěžejní část hry se věnuje jeho snaze odstranit Lavrentije Beriju, tehdejšího šéfa bezpečnosti, kterého ztvárňuje Jeřábek. Dalšími důležitými postavami jsou například Georgij Malenkov, kterého hraje Lukáš Příkazký, či Vjačeslav Molotov, v jehož roli se představil Pavel Šimčík.