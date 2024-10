Přál bych ty chvíle štěstí všem, říká fotograf Pink Floyd

Český fotograf Michael Hanke zná britskou kapelu Pink Floyd víc zblízka než mnozí. Zaznamenával jak koncert skupiny v devadesátých letech v Praze, tak i nedávné vystoupení jejího někdejšího člena Davida Gilmoura. Koupil si totiž lístky na všech šest jeho koncertů v Londýně. „Focení byl krásný vedlejší produkt, ale v první řadě jsem si to tam přijel užít jako fanda Pink Floydů,“ přiznal v Událostech, komentářích.

K poslouchání Pink Floyd Hankeho přivedl spolužák, vedle něhož seděl na gymnáziu v lavici. Od té doby zůstává jejich fanouškem.

Michael Hanke byl při tom, když před třiceti lety hráli Pink Floyd na pražském Strahově pro 130 tisíc fanoušků. Britské hvězdy doprovázel s kamerou na letišti, při setkání s novináři a i cestou na večeři s tehdejším prezidentem Václavem Havlem. „Byl jsem ještě rozklepaný kluk, který se styděl na cokoliv zeptat,“ vzpomíná.

K Pink Floyd se Hanke nedávno opět vrátil, přesněji k někdejšímu zakladateli skupiny, kytaristovi Davidu Gilmourovi. Fotil šest jeho koncertů v Londýnské Royal Albert Hall. „Byl to zážitek, na který se nedá zapomenout, byl to prostě velký snový týden. Nejenom koncerty, ale i lidi kolem. Focení byl krásný vedlejší produkt, ale v první řadě jsem si to tam přijel užít jako fanda Pink Floydů,“ přiznává Hanke.