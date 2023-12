Pokaždé jiný herec a bez textu. Zlínská inscenace Dub spoléhá na sílu mysli

Absurdně komickou hru o ztrátě, sugesci a síle mysli napsal současný britský dramatik Tim Crouch. Zlínská scéna hru uvádí v české premiéře.

Komorní příběh si vystačí se dvěma rolemi. Neměnné je obsazení jen jedné z nich. Pavel Vacek se převtěluje do hypnotizéra, který při autonehodě ztratil schopnost ovlivňovat mysl ostatních. „Ve svých třiačtyřiceti letech měním pohled na práci, na roli a zkoušení i vůbec na vnímání divadla. Doufám, že tohle bude i trošku poselství této hry,“ podotýká.

Na jednom z vystoupení se hypnotizér setká s otcem, jemuž při stejné nehodě zemřela dcera. Muž se přihlásí z publika jako dobrovolník. Při každé repríze ho bude hrát jiný herec nebo herečka, aniž by dopředu věděli, co říkat nebo jak se chovat.

Herec se stává postavou

„Diváci jsou přímo svědky toho, jak se herec postupně stává postavou. Je to překrásné divadelní dobrodružství,“ uvedl režisér Patrik Lančarič. Jako první si roli otce vyzkoušel Luděk Randár. „Hezky jsem se oblékl, protože předpokládám, že se na mě budou dívat lidi. A to je tak všechno,“ popsal své přípravy.

„Je to herecká noční můra. Přesto by můj kolega měl být absolutně klidný,“ radí Pavel Vacek. Dodává, že o improvizaci ale nejde. „To je na tom velmi zvláštní. Máme za sebou pár zkoušek s lidmi, kteří to neznali, a působilo to přesně, jak mělo,“ podotknul.

Při dalších uvedeních Randára zastoupili a zastoupí nejen kolegové ze souboru Městského divadla Zlín, ale i hosté.