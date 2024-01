Pasivita inteligence musí skončit, míní režisér „revolučních“ Dětí slunce

„Jenže my, my lidé, my děti slunce, světlého zdroje života, my sluncem zrození, my nad tím černým strachem ze smrti zvítězíme,“ nepochybuje profesor Protasov, hrdina „revolučního“ dramatu Děti slunce. Ve skutečnosti svět kolem dostatečně nevnímá. Hru napsal ruský literát a revolucionář během věznění v roce 1905, nyní ji nastudovala ostravská Komorní scéna Aréna.