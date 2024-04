Od kmene stromu po koncertní pódium. Výstava představuje klavír jako technické dílo

Přední český výrobce pian Petrof za sto šedesát let fungování vyprodukoval přes 635 tisíc nástrojů. Některé jsou k vidění na výstavě, která chce u příležitosti výročí této firmy především připomenout, že piano není jen hudební nástroj, ale i pozoruhodné technické dílo. V Národním technickém muzeu je vystaven mimo jiné jeden z prvních nástrojů, který vyrobil přímo zakladatel firmy. Na jiný, reprezentující současnost, si návštěvníci mohou dokonce sami zahrát.

Výstava „Petrof 160 – klavír jako technické dílo“ provede technickým procesem výroby. Počínaje kmenem rezonančního smrku. „Výběr dřeva je zásadní, ovlivňuje zvuk nástroje,“ upozornila marketingová manažerka Petrofu Kristýna Mlatečková. Na výstavě je umístěn průřez stromem starým symbolicky sto šedesát let.

Petrof zaznamenal v roce 2022 pokles tržeb o pětinu na 247 milionů korun, zisk se propadl čtyřnásobně na 8,7 milionu. Do nižšího výdělku se promítl výpadek dodávek do Ruska a na další východní trhy kvůli ruské agresi vůči Ukrajině a navíc poklesly prodeje v Číně, kde fungování trhu stále omezovaly restrikce kvůli epidemii koronaviru.

Od druhé poloviny letošního roku nebudou piana značky Petrof vznikat jen v Hradci Králové. Firma oznámila, že přesune část výroby do Indonésie. Důvodem jsou vysoké náklady na pracovní sílu v Česku, drahé energie či rostoucí cena materiálu.

Zájemci dál blíže poznají výrobu skříně, fungování klávesnice a prostřednictvím pohyblivého modelu v nadživotní velikosti se seznámí s tím, co se děje v útrobách klavírní mechaniky, když člověk zmáčkne klávesu. A dojde i na ladění. „Intonéři a ladiči musí mít absolutní sluch, aby zajistili kulatý romantický tón, který je pro nástroje značky Petrof typický,“ dodala Mlatečková.

Petrof indonéskému výrobci odhalí kompletní dokumentaci včetně výkresů a designu. Asijský partner nástroje zhotoví, Petrof je odkoupí a poté prodá. Buď přímo v jihovýchodní Asii, kde se díky spolupráci vyhne povinnosti platit cla, nebo v Evropě či v USA. Už letos tak vznikne zhruba tři sta pian. V příštích letech má výroba v Indonésii postupně narůstat, a to až ke dvěma tisícům nástrojů ročně.

V Indonésii se Petrof chystá kompletně vyrábět ty nejlevnější piana. Výroba dražších nástrojů započne v Asii, s dokončením se počítá v Hradci Králové. Produkce vyšších modelů pianin a koncertních klavírů zůstane celá v Česku. Petrof již v licenci vyrábí piana v Číně. Produkuje je tam pod značkami Rösler, Scholze či Fibich.

První klavír Antonína Petrofa

Výstava v NTM zůstane přístupná do konce ledna příštího roku, vedle přiblížení výroby ukáže také zajímavé kousky z produkce firmy Petrof. Třeba klavír, který jako jeden z prvních vlastnoručně vyrobil Antonín Petrof v roce 1865, tedy nedlouho poté, co se vrátil z Vídně do rodného Hradce Králové a přeměnil otcovu truhlářskou dílnu na klavírnickou.

Truhlářem měl být původně i Antonín. „Ale jednoho dne dostal za úkol opravit starý nábytek u ředitele kůru. Zaujal ho moderní hudební nástroj – klavír, což ovlivnilo jeho budoucí rozhodování. A poté využil možnosti vyučit se u svého strýce, výrobce klavírů, ve Vídni,“ přiblížila historii značky Kristýna Mlatečková. Petrofově podniku se dařilo, úspěch potvrdil i titul dvorního továrníka pian pro rakousko-uherský dvůr.

Znárodnění továrny v roce 1948, kdy se k moci v Československu dostali komunisté, přerušilo rodinnou tradici. Po revoluci se továrna vrátila zpěv do rukou rodiny Petrofů, která ve výrobě pian pokračuje už šestou generací.