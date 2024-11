Na jaro chystá ČT seriál o ekologii Limity, Dceru národa i komedie o zdraví

Seriál Limity natočil podle svého námětu a scénáře režisér Petr Zelenka. Během osmi lednových a únorových večerů nabídne příběh, jak se podnikatel s toxickým odpadem Karel Kadlec, jehož role se chopil Aleš Háma, promění v ikonu ekologických aktivistů.

„Asi nikdo nečeká, že by televizní seriál předložil recept na řešení ekologické krize. Limity ale nastolují otázky a provokují nás, abychom na ně hledali odpovědi, a co je pro mě to nejpodstatnější, je fakt, že to Petr Zelenka v Limitech dělá velice zábavným způsobem,“ uvedla kreativní producentka ČT Kateřina Ondřejková.

Děcko a Dcera národa

Dalším seriálovým počinem bude Děcko spoluautorek Kateřiny Krobové a Lucie Macháčkové. Desetidílný rodinný seriál vypráví příběh svobodné matky v hlavní roli s Judit Pecháček, která zjišťuje, že je potřetí těhotná a rozhodne se pro velmi neobvyklé řešení své životní situace. Seriál řeší závažné téma, ale zahrnuje i odlehčené situace.

„Námět a posléze scénáře mě nadchly originalitou, zaujala mě tematika náhradního rodičovství a v neposlední řadě mě lákala možnost pracovat s autorkami, které mají za sebou velmi úspěšné projekty, ale v oblasti televizního seriálu debutují. Líbí se mi jejich tah na branku i smysl pro humor,“ poznamenala kreativní producentka Alena Müllerová. Režie se ujala tvůrčí dvojice Rozálie Kohoutová a Radim Špaček.

V novém roce se na televizní obrazovky chystá také Dcera národa. Drzou, romantickou komedii z období devatenáctého století natočili Cristina Groșan a Matěj Chlupáček podle skutečného životního příběhu Zdeňky Havlíčkové. Dceru, sirotka po velikánovi Karlu Havlíčku Borovském, ztvárnila Antonie Formanová.