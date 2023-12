Dcera Borovského posloužila marketingu obrozenců. Současní filmaři její příběh vypráví jako cool romanci

Zdeňka Havlíčková, jediná dcera novináře a satirického básníka Karla Havlíčka Borovského, zdědila po svém otci nejen vzpurnost, ale i piedestal pro symbol českého národa. Aniž by měla příliš na výběr. Představám generace buditelů ovšem nedostála. Její příběh, odehrávající se v závěru národního obrození, se režiséři Cristina Grosanová a Matěj Chlupáček rozhodli převyprávět moderním pohledem. Minisérie Dcera národa vzniká v koprodukci Canalu+ a České televize.

Manželům Havlíčkovým se Zdeňka narodila o Vánocích revolučního roku 1848, v němž nepokoje podněcované mimo jiné potřebou politicky naplnit národní cítění byly násilně potlačeny. Havlíček se stavěl za české státoprávní a národnostní požadavky zejména prostřednictvím svých Národních novin, v nichž se nebál pranýřovat vládu ani církev. Nepřestal, ani když Rakousko začalo obnovovat absolutistickou vládu, což vedlo k popotahování policií a soudy a nakonec vyústilo v internaci v tyrolském Brixenu.

Havlíček ve vyhnanství nestrádal tělesně, ale duševně. V roce 1852 za ním do „zkaženého hnízda plného hlupáků a pokrytců“, jak ho Borovský vylíčil, přijela i jeho žena Julie s malou Zdeňkou. Pobyly dva roky, návrat do Čech kvůli Zdeňčině nástupu do školy byl i nadějí, že také Havlíček dostane po mnohých žádostech povolení Brixen opustit.

Stalo se, ale doma ho přivítala hořká zpráva, že Julie zemřela na tuberkulózu. Zhruba o rok později ji se stejnou diagnózou následoval i Havlíček. Jeho pohřeb se stal protirakouskou manifestací a nálepku K. H. Borovského jako národního mučedníka posílila ještě legenda, že spisovatelka Božena Němcová na jeho rakev položila trnovou korunu.