Miloval věci, mlčenlivé soudruhy, a soudruzi jeho. Před sto lety zemřel básník Jiří Wolker

„Dosti Wolkera! Dostal se do čítanek. Dává se u maturit. Dohořela jeho buřičská ožehavost,“ zpochybňoval v roce 1925 text uveřejněný v revue Pásmo odkaz Jiřího Wolkera. Nedlouho po básníkově předčasné smrti, od níž 3. ledna 1924 uplynulo rovné století. Wolkerova tvorba se stala synonymem pro proletářskou poezii, byť v době, kdy by komunistická ideologie básníkovu představu už možná nenaplňovala, a přestože on svým původem proletářem příliš nebyl.

Vymezení proletariátu coby dělnické třídy vykořisťované kapitalisty a buržoazií rodina Jiřího Wolkera neodpovídala. Otec Ferdinand pracoval jako pokladník vídeňské banky Wiener Bankverein a později, když splynula s českou bankou Union, dosáhl dokonce i funkce ředitele. Emancipovaná matka se angažovala v nejrůznějších spolcích, přednášela a recitovala, psala do novin a časopisů. Jiří trávil čas ve vile na Svatém Kopečku u Olomouce, učil se šermovat a jezdil na skautské tábory. Zakladatel Junáka Antonín Benjamin Svojsík později líčil, jak si mu Wolker stěžoval, že mu u oběda chybějí řízky.

Rozmazlený ale Jiří nebyl, jak by se z tohoto popisu mohlo zdát. Otec výchovu svého syna podle všeho vedl poměrně přísně, zvláště pokud jde o peníze. Když Wolker na přání rodičů, aby si zajistil dobré bydlo, začal studovat v Praze práva, snažil se vyhýbat pro něj nepříjemným žádostem o peníze, i když se mu nedostávalo financí.

„V korespondenci Jiřího Wolkera s rodiči se velice často objevují momenty, kde Wolker vysvětluje, za co utratil peníze, proč žádá o další. Musel vše doložit a položka na různé výdaje, to jest na to, co si udělal pro svou radost, tam bývá většinou velice malá,“ uvedla v dokumentu Den se mi v rukou přelomil z cyklu Příběhy slavných literární historička Renata Ferklová.

Přednášky, absint a básně

Vštěpená zodpovědnost Wolkerovi nedovolila přípravu na budoucnost v advokacii šidit, zároveň docházel ještě na literární přednášky, které na Filozofické fakultě vedl F. X. Šalda nebo Zdeněk Nejedlý. Do rozpočtu si přilepšoval doučováním češtiny.

Nicméně zároveň si podle pamětníků uměl vychutnat život. Přítel Edvard Valenta ho popsal jako „překrásného jinocha, vysokého, se zvlněnými kaštanovými vlasy, vystupováním, kterému se říkalo šlechtické, a už tenkrát byl nejlíp oblečeným mužem v celém Prostějově“, odkud budoucí básník pocházel. Vítězslav Nezval, s nímž a také s Jaroslavem Seifertem a dalšími mladými literáty Wolker chodil po kavárnách, vzpomínal, že Jiří pil „absint žlutý“, kdežto on „o dva tři roky později píval absint zelený na počest své Musy, paní se zelenýma očima“.

S literárními pokusy začal Wolker už na prostějovském gymnáziu, v roce 1921 pak debutoval sbírkou Host do domu (k níž byla v pozdějších vydáních přiřazena Apollinairovým Pásmem inspirovaná skladba Svatý Kopeček). Název Host do domu původně pro své verše zamýšlel Wolkerův spolubydlící z dob studií Zdeněk Kalista, ale pak si tituly svých prvotin prohodili, takže Kalistova sbírka se jmenuje Ráj srdce, což byl původně Wolkerův nápad.

Jak spojit dělnickou pěst s křídly andělů

Na hrůzy nedávno skončené první světové války odpovídají oba mladí básníci oslavou prostých darů života a jeho všednosti, třeba poštovní schránky. „Miluji věci, mlčenlivé soudruhy, / protože všichni nakládají s nimi, / jako by nežily, / a ony zatím žijí a dívají se na nás,“ nabádal Wolker v později často citovaných verších.

Časté jsou také odkazy ke křesťanství a k evangeliím, které vyjadřují soucit s trpícími. Kalista patřil ke katolickým básníkům, jako historik se řadil ke znalcům barokní kultury. Své znalosti ale mohl předávat až na sklonku šedesátých let. Po únoru 1948, kdy otěže moci ve státě pevně uchopili komunisté – protežující mimo jiné Wolkerovu poezii –, byl v procesu s katolickou inteligencí poslán na patnáct let do vězení. Propuštěn byl nakonec v roce 1960.

Podle vzpomínek Jaroslava Seiferta mělo přátelství s Kalistou na Wolkera vliv i v jeho politickém smýšlení. „Byl to Kalista, který temperamentního, ale vážného studenta, příslušníka mladé generace strany národně demokratické, kde byl organizován i jeho otec, převedl na politickou levici,“ tvrdí Seifert ve svých memoárech Všechny krásy světa.