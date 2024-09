Konec světa prožívá Krobot s vnukem, ve Slámově filmu ho učí se nevzdávat

Představiteli malého Tondy, Vojtěchu Veverkovi, bylo v době natáčení devět let a před kamerou stál úplně poprvé. „Úplní nováčci jsou nejlepší, protože nemají žádné zlozvyky. Po velkém konkurzu jsme měli tři tisíce kluků v jeho věku. Selektovali jsme a myslím, že to byl velký zázrak,“ podotýká k výběru hlavního hrdiny Bohdan Sláma.

Co obnáší herectví, zažil Vojtěch Veverka doslova na vlastní kůži, když ho v rámci role hodili do kopřiv. „Pálilo to fakt hodně, měl jsem popálené celé stehno i loket,“ popisuje. „Už od konkurzu, kdy si přečetl scénář, se strašně bál, že poletí do kopřiv. Pak překonal strach a myslím, že je to jedna z klíčových scén, protože odhalí podstatu vztahu mezi nimi,“ míní Sláma.